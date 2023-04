Superbonus | conviene ancora o no? La sorprendente risposta dell’esperto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilè un’occasione ghiotta o una trappola? Vediamo di capire veramente se dopo le ultime modifiche. I bonus edilizi sono stati rimaneggiati troppe volte negli ultimi mesi. Il Governo Draghi aveva sostenuto che i bonus casa erano troppo costosi per lo Stato e che erano emerse troppe truffe. Il Governo Meloni è andato nella stessa direzione e sono nati interventi legislativi che hanno reso questi bonus sempre più difficoltosi da ottenere. Alcuni esperti del settore sostengono che questi bonus ormai siano un vero e proprio caos e quindi non sorprende che le famiglie si chiedano se al giorno d’oggi convenga fare i lavori sfruttando il. Per chiil– ilovetrading.itIl110% sta sparendo e viene sostituito da ...