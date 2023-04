Superbike | Olanda Miglior tempo Bautista anche in seconde libere

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lo spagnolo della Ducati precede le Kawasaki di Lowes e Rea ASSEN () - Alvaro(Aruba.it Racing - Ducati) chiude in testa il venerdì diad Assen, dove è in programma nel weekend il Round didel Mondiale. Ottimo passo come in FP1nel corso del pomeriggio ...

... dove è in programma nel weekend il Round didel Mondiale. Ottimo passo come in FP1 anche nel corso del pomeriggio per lo spagnolo che scende a 1'34"316 precedendo le due Kawasaki di ...Lo spagnolo fa segnare il miglior tempo in 1'34"592 ASSEN () - Il Mondialetorna in azione al TT Circuit Assen con le prime libere del Round di. Al termine della prima sessione il più veloce è Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ...Dopo sette settimane di pausa, laè pronta a tornare in pista sul tracciato di Assen. Lo storico tracciato olandese infatti è pronto ad ospitare il terzo round delle derivate di serie, che ripartono da quanto accaduto nei ...

Superbike in Olanda: calendario, orari e guida tv Sky Sport

Lo spagnolo della Ducati precede le Kawasaki di Lowes e Rea ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) chiude in ...Negli ultimi dieci minuti della sessione pomeridiana il turco si mette alle spalle il leader della classifica mondiale ...