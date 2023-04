Superbike | Olanda | Bautista guida prime libere davanti a Rea

Lo spagnolo fa segnare il miglior tempo in 1'34"592 ASSEN () - Il Mondialetorna in azione al TT Circuit Assen con le prime libere del Round di. Al termine della prima sessione il più veloce è Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ...Dopo sette settimane di pausa, laè pronta a tornare in pista sul tracciato di Assen. Lo storico tracciato olandese infatti è pronto ad ospitare il terzo round delle derivate di serie, che ripartono da quanto accaduto nei ...Si parte venerdì 21 aprile con lae il Round d', in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Fino a domenica, tutti gli appuntamenti in ...

