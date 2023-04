Superbike | Bautista è il più veloce anche nella P2 ad Assen 7° Bassani | 8° Locatelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Proseguono nel segno di Alvarole prove del venerdì ad, sede del GP d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2023 di. Dopo aver segnato il miglior tempo in P1, l‘iberico si è confermatoin P2, migliorando ulteriormente il suo crono. Nello specifico il pilota in sella alla Ducati Panigale V4R ha percorso il miglior giro con 1:34.316, precedendo i due avversari del team Kawasaki Racing Team, ovvero i britannici Lowes e Rea (quest’ultimo abilissimo nello sprint finale), rispettivamente secondo e terzo in 1:34.547 e 1:34.573. Leggermente più staccato invece, piazzatosi all’ottavo posto con 1:34.966 alle spalle del connazionale, il quale ha chiuso la seconda sessione occupando la settima casella in 1:34.948. Undicesimo poi Petrucci in 1:35.106. ...