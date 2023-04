Super Meret | lo vuole il Tottenham! A Napoli critiche senza fine

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Notizie Calciomercato– Alexpiace al Tottenham, la Premier League sul portiere di proprietà della SSCN. Non sono mancate lead Alexin questa stagione. Ad ogni piccolo errore il portiere delè stato preso di mira. Il gol di Bennacer pesa come un macigno, c’è chi dice che sia colpa sua, ma anche unportiere come Dino Zoff ha scagionato: il Tottenham fa sul serio La posizione del giocatore resta solida per questa stagione, ha la massima fiducia di Spalletti che anche avendo un altro ottimo portiere come Gollini, ha deciso di continuare a puntare solo sull’estremo difensore friulano. Ma il futuro dialnon è ancora così chiaro. Il ...