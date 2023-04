(Di venerdì 21 aprile 2023) Pd, +Europa e Avs chiedono conto della mancata vigilanza dell'impreditore russo ai domiciliari: "Venga a riferire in Aula". Magi: "Dal braccialetto elettronico alla vigilanza, c'è molto da spiegare". Intanto il momento nero del titolare del Viminale continua anche a Napoli: contestato per le parole su Cutro

È evidente la discussione interna sottotraccia con il tecnicoda settimane, ma forte del contratto firmato nell'ottobre scorso e che scadrà il 30 giugno 2024 (ci sarebbe addirittura ...per due anni per la gestione della pandemia, basta seguire una seduta del Consiglio regionale per rendersi conto che nella prima parte, sotto i riflettori c'è sempre lui. La prima ...ci finiscono anche i docenti, accusati di avere " scarsa empatia " con i loro allievi. Questo viene considerato dal collettivo come " uno dei problemi maggiormente riscontrati nella ...

Sulla graticola Uss è il turno di Piantedosi, sempre più anatra zoppa L'HuffPost

Pd, +Europa e Avs chiedono conto della mancata vigilanza dell'impreditore russo ai domiciliari . Magi: "Dal braccialetto elettronico alla vigilanza, c'è ...LEGGI – Nordio si autoassolve in aula e “dimentica” i propri poteri LEGGI – Caso Uss, azione disciplinare anti-giudici. L’Anm: “Da Nordio grave interferenza” LEGGI – Il ministro: “Dovevano tenerlo in ...