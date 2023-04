Sudan | Ue al lavoro per coordinare evacuazione cittadini europei

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Germania e Spagna si sono già attivate per fare rientrare i propri connazionali L’Ue sta lavorando peruna possibilediin, dove da quasi una settimana infuriano pesanti combattimenti tra l’esercito regolare e le Forze paramilitari di sostegno rapido (Rsf). Lo ha reso noto un funzionario dell’Unione Europea, secondo cui la diplomazia di Bruxelles è in contatto con i Paesi membri per valutare le diverse opzioni per portare via i, anche se al momento non ci sono le condizioni di sicurezza. “Seguiamo da vicino la situazione per farlo appena possibile”, ha detto il funzionario. Intanto Germania e Spagna si sono già attivate per il rimpatrio dei propri connazionali. Un primo tentativo della Bundeswehr ...