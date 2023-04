Sudan | tra i 600 morti un addetto Onu e un americano Usa | “Gli americani non aspettino una evacuazione coordinata” Msf | “Catastrofe” Armi da Wagner ai paramilitari

Stando a quanto riferito oggi dall'Oms, sono oltre 400 le persone rimaste uccise negli scontri in corso da sabato a Khartoum e in altre zone dell'esercito e le forze paramilitari. L'...Ue e Usa pianificano l'evacuazione dei propri cittadini Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, ha detto un funzionario europeo, l'Ue e sette Stati membri con missioni incui ...Ucciso un operatore umanitario Onu L'agenzia Onu per le Migrazioni (Iom) ha riferito che un suo operatore umanittario è stato ucciso nel sud delnel corso dei combattimentitruppe regolari ...

Sudan: guerra tra signori della guerra ISPI

Nonostante la tregua di 3 giorni annunciata da esercito e paramilitari in occasione della festa per la fine del Ramadan, resta alta la tensione in ...Usa e Ue stanno organizzando l'evacuazione dei propri cittadini dalla capitale Khartoum dopo l'uccisione di un americano e di un operatore umanitario dell'Onu ...