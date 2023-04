Sudan senza tregua | respinto assalto all’Ambasciata francese | bombe su Khartoum Ucciso un operatore Onu

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non c’èin, dove esplosioni e colpi di arma da fuoco si sono uditi anelle prime ore del primo giorno della ricorrenza di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan e per la quale le Nazioni Unite avevano sperato in una. La portavoce dell’Oms ha riferito che sono 413 le persone morte e 3.551 quelle rimaste ferite dall’inizio degli scontri. Tra queste c’è anche undell’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) dopo che “il veicolo su cui viaggiava con la sua famiglia è stato colpito in uno scambio di colpi di arma da fuoco fra le due parti belligeranti”. Intanto nella capitale la residenza dell’Ambasciatore di Francia è stata “assaltata da una banda di miliziani sbandati” che però sono stati “respinti”. Inoltre “una bomba – ha riferito una fonte qualificata – ...

Sono emerse prove che dimostrano la presenza dei mercenari Wagner guidati da Prigozhin in Sudan e ciò ha sollevato malcontento globale.A Khartoum la residenza dell'Ambasciatore di Francia è stata "assaltata da una banda di miliziani sbandati" che però sono stati "respinti". Inoltre "una bomba è caduta a breve distanza dall'Ambasciata ...