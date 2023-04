Sudan senza tregua | respinto assalto all’Ambasciata francese | bombe su Khartoum Forze Usa spostate a Gibuti

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non c’èin, dove esplosioni e colpi di arma da fuoco si sono uditi anelle prime ore del primo giorno della ricorrenza di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan e per la quale le Nazioni Unite avevano sperato in una. La portavoce dell’Oms ha riferito che sono 413 le persone morte e 3.551 quelle rimaste ferite dall’inizio degli scontri. Intanto nella capitale la residenza dell’Ambasciatore di Francia è stata “assaltata da una banda di miliziani sbandati” che però sono stati “respinti”. Inoltre “una bomba – ha riferito una fonte qualificata – è caduta a breve distanza ddi Francia”. Prima dell’alba, come ogni mattina dal 15 aprile, sono esplosi colpi di arma da fuoco e raid aerei, riferiscono testimoni. “Nella notte diversi quartieri di ...

... che guarda con preoccupazione alle recenti violenze inma trova elementi di conforto e ... le visite ai familiari e iftar [il pasto serale che segna la fine del digiuno] di gruppo,...La battaglia infuria per il sesto giorno consecutivo ine le forze rivali chiudono del tutto la porta ai negoziati . Esplosioni e colpi di arma da ... militari, edubbio anche civili, che ...La stessa cosa sta accadendo in Sud. Malnutrizione Siccità e inondazioni si ritiene che ... Nel settembre 2022, i nostri team hanno risposto a un'alluvioneprecedenti in Pakistan, che ha ...

La sera di martedì 4 aprile, in una magnifica villa sulle rive del Nilo i due generali che ora si contendono il controllo del Sudan e il destino di 45 milioni di persone, hanno avuto un Iftar, hanno c ...L'esercito ha respinto una proposta di tregua per la fine del Ramadan. A Khartoum colonne di uomini contro paramilitari (ANSA) ...