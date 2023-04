Sudan | RSF annuncia un cessate il fuoco di 72 ore

8.05, proseguono i combattimenti Proseguono i combattimenti innonostante la ricorrerenza di Eid al - Fitr che segna la fine del Ramadan e per la quale le ...Forze di supporto rapido ()", ...Le forze paramilitari di supporto rapido (), una delle due fazioni in guerra nel, ha dichiarato una tregua di 72 ore dopo quasi una settimana di feroci combattimenti, che hanno provocato la morte di oltre 330 persone e spinto decine ...Il gruppo mercenario russo Wagner ha fornito missili alle forze di supporto rapido del) per aiutare la loro lotta contro l'esercito del paese. Lo hanno detto alla CNN fonti diplomatiche sudanesi e regionali, precisando che missili terra - aria hanno rafforzato in modo ...

Sudan: Rsf annuncia il cessate il fuoco per 72 ore Il Tirreno

All’alba nuove esplosioni sono risuonate in diverse aree di Khartoum smentendo di fatto l’annunciata tregua tra paramilitari e forze ...Il gruppo mercenario russo Wagner ha fornito missili alle forze di supporto rapido del Sudan (RSF) per aiutarli nella lotta contro l'esercito del Paese, scrive la CNN citando fonti diplomatiche sudane ...