Sudan | oltre 600 morti e 3 500 feriti in scontri

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tra le vittime anche un cittadino americano e un operatore Oim. Berlino prepara rimpatrio cittadini tedeschi Sono600 idei combattimenti intra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido in corso dal 15 aprile. A riferirlo il ministro della Sanità di Khartoum, Ibrahim Haizam, secondo cui nelle strade si trova “un gran numero” di cadaveri che non sono stati portati via a causa dell’intensità degli. Con il rischio, ha avvertito, di epidemie, mentre un terzo degli ospedali della capitale non è operativo. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) parla anche di almeno 3.551 persone rimaste ferite negli. Bombardamenti sono stati segnalati in diverse aree di Khartoum dopo l’inizio del cessate il fuoco, alle 6 di questa mattina. Numerose le ...