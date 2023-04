(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilmercenario russohamissili alledi supporto rapido del(RSF) per aiutare la loro lotta contro l'esercito del paese. Lo hanno detto alla CNN fonti diplomatiche ...

... capo militare dele capo delle sue forze armate. Al confine con la Libia scrive la- dove un generale 'canaglia' sostenuto da Wagner, Khalifa Haftar, controlla parti del territorio, le ...Lo scrive il sito di Al Arabiya rilanciando dichiarazioni di Al - Burhan alla: "Non eravamo d'accordo sull'orario di inizio, ma certamente rispetteremo la proposta del meccanismo tripartito di ...Lo segnala il sito della. In sovrimpressione si legge che 'le forze armate sono riuscite a ... ieri Dagalo ha sostenuto di controllare il '90% delle aree militari in' anche grazie a numerose ...

Sudan, Cnn: "Gruppo Wagner ha fornito armi a forze paramilitari" Adnkronos

Khartoum, 21 apr. (Adnkronos) – Il gruppo mercenario russo Wagner ha fornito missili alle forze di supporto rapido del Sudan (RSF) per aiutare la loro lotta contro l’esercito del paese. Lo hanno detto ...Khartoum, 21 apr. (Adnkronos) – Il gruppo mercenario russo Wagner ha fornito missili alle forze di supporto rapido del Sudan (RSF) per aiutare la loro lotta contro l’esercito del paese. Lo hanno detto ...