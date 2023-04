Successo per “Salto nel vuoto” | nuovi orari | aperture straordinarie e attività in mostra

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bergamo. Dal 24 aprile la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo amplia i propridi apertura per permettere a un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta di accedere al museo, estendendo la fasciaa al mattino nei giorni infrasettimanali (ad eccezione del martedì, giorno di chiusura) e prolungandola fino alle 23 il venerdì.nel. Arte al di là della materia, a cura di Lorenzo Giusti e Domenico Quaranta, ha infatti registrato in poco più di due mesi oltre 20.000 presenze, e più di 450 sono i gruppi, tra scolastici ed extrascolastici, che hanno visitato il terzo capitolo della Trilogia della Materia. Tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane per scoprire la, dedicati a tutte le fasce di pubblico: dalle proposte per bambini alle visite ...