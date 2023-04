Striscia la notizia | le anticipazioni del nuovo servizio di Jimmy Ghione

(Di venerdì 21 aprile 2023) A distanza di un mese dal primodila, in cui l’inviatoe il suo cameraman sono stati aggrediti e minacciati di morte (“Prendo il coltello e vi ammazzo”) dal barista (vedi), chiude il bar pizzicato a non fare scontrini all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino). Leggi anche –> Oriana Marzoli: “Oggi sarà una bella giornata!”. L’ex gieffina rivela il motivo Questa sera (Canale 5, ore 20.35)e le telecamere del tg satirico, superati i rigidi controlli all’ingresso dell’Agenzia, mostrano il bar chiuso, con le luci spente, il frigo vuoto e il barista “possibile stragista” intento a riempire gli scatoloni. Uno sgombero confermato anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti, mentre una guardia ...

A distanza di un mese dal primo servizio dila, in cui l'inviato Jimmy Ghione e il suo cameraman sono stati aggrediti e minacciati di morte (" Prendo il coltello e vi ammazzo ") dal barista ( vedi servizio ), chiude il bar ...Stasera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica "Paesi, paesaggi". Davide Rampello si trova a Scorrano (Lecce) nel Salento, in quella che viene definita " la città della luce ". Ogni ...Ad esempio, la conduttrice posta immagini o video che riguardano il suo lavoro in televisione (in questo momento alaa fianco di Gerry Scotti ) oppure i brevi filmati di quando ...

Enzo Iacchetti, pestato a Striscia la Notizia: in studio succede il panico Lineadiretta24

A distanza di un mese dal primo servizio di Striscia la notizia, in cui l’inviato Jimmy Ghione e il suo cameraman sono stati aggrediti e minacciati di morte (“Prendo il coltello e vi ammazzo”) dal bar ...Si diffonde la vendita illegale di farmaci usati per il trattamento del dolore e di patologie gravi. Preoccupa la situazione di Torino, dove i medicinali vengono spacciati come droghe a basso costo ...