Straniero proponeva sesso a pagamento a minorenni | il giudice lo assolve

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un 39enneera finito a processo per aver propostoad alcune ragazzine che frequentavano due scuole medie di Arezzo. Illo ha però assolto, in quanto l'accaduto non raggiunge la soglia di rilevanza penale necessaria per il tentativo di atti sessuali su minori