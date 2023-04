Durante l'incontro di giovedì con Volodymyr Zelensky, dice, il presidente ucraino ha ... "Prima di tuttorespingere questo conflitto, questo attacco, e poi nella nuova era, questo ..."Anche dopo la fine della guerraassicurarci che l' Ucraina abbia le risorse e il deterente militare per difendersi e per assicurare una pace duratura", ha detto ancora. Ucraina ...Proprio per questo motivocontinuare a sostenerla militarmente". Queste le parole del segretario generale della Nato, Jens, prima di intervenire all'incontro del Gruppo di ...

Stoltenberg, dobbiamo discutere l'invio di caccia a Kiev Espansione TV

Secondo quanto riporta Dpa, Stoltenberg ha detto che bisogna continuare a discutere ... Lo ha detto il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, parlando a Zdf. "Prima di tutto dobbiamo ...Le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima della riunione del Gruppo di contatto per l'aiuto all'Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania ...