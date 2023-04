(Di venerdì 21 aprile 2023) Che fare per fermare la guerra e soprattutto per evitare che accada di nuovo? L'ha bisogno di sicurezza. Perchépuò dire quando e come questa guerra finirà. Ma quello che è certo è ...

"Anche dopo la fine della guerra dobbiamoche l' Ucraina abbia le risorse e il deterente militare per difendersi e per assicurare una pace duratura", ha detto ancora. Ucraina ...... ha detto. 'Ma il principale obiettivo adesso èche l'Ucraina prevalga', ha aggiunto.ha inoltre confermato 'il pieno sostegno a Kiev', ricordando che il ......ha ribadito il bisogno di sicurezza dell'Ucraina dato che " nessuno può dire quando e come questa guerra finirà. Ma quello che è certo è che quando finirà dobbiamoche la ...

Stoltenberg: “Assicurarci che nessuno in futuro attacchi ancora l’Ucraina” Globalist.it

Le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima della riunione del Gruppo di contatto per l'aiuto all'Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania ...Il segretario generale: "Siamo pronti per una guerra che può durare a lungo. Grandi errori strategici da parte di Putin". Lloyd Austin: "Difendiamo l'ordine internazionale basato sulle leggi" ...