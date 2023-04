Stellini | «Sono vicino a Paratici | è stato un periodo difficile per lui»

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’allenatore del Tottenham, Cristian, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche ad alcune domande sulle dimissioni di Fabiodalla carica di amministratore delegato del club di Premier League. Il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso di, Arrivabene, Cherubini e Agnelli: l’inibizione resta. Da qui le dimissioni dell’ex Juventus, oggi.ha dichiarato: «Succedono molte cose e abbiamo vissuto periodi difficili con molte situazioni. Abbiamo molti giocatori infortunati, è una stagione. Lottiamo da tutta la stagione contro il destino e contro tutti i nostri problemi e questo è importante per crescere come uomini e come squadra. Come me, i giocatori continuano a lottare per raggiungere l’obiettivo. Ci crediamo e questo è molto importante. ...

... che probabilmente si staranno chiedendo perchéancora nel più grande club del mondo, lo seguissero prima della fine della stagione'. 'si è confermato un Conte - lite, il che non è un ......dai toni infuocati e a prendersi i riflettori nonstati i giocatori in campo, ma gli allenatori in panchina. Una lite particolarmente accesa quella a bordocampo, al 59', tra Cristian, ......Association ha deciso di multare Tottenham e Brighton per 110mila sterline (pari a circa 114mila euro) per la lite trae De Zerbi. La motivazione è la seguente: "le due società non si...

«La conferma di Stellini è stata l'ultima mossa di Paratici, la ... IlNapolista

La sentenza sulla Juventus ha dei risvolti decisamente importanti: arrivano le dimissioni ufficiali da parte del dirigente Il giorno dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni… Leggi ...Lalaziosiamonoi.it TUTTOmercatoWEB.com foto di Daniele Buffa/Image Sport La Figc ha respinto il suo ricorso, dopo che la Fifa ha deciso di inibirlo non solo in Inghilterra ma anche in tutti gli altri ...