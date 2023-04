Statua a Coccia di Morto | Anselmi | “Polemiche pretestuose | abbiamo chiare le priorità”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fiumicino – “La polemica sullainstallata alla rotonda didi(leggi qui) è una delle cose piùe stucchevoli delle ultime settimane”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio e candidata al Consiglio comunale per Sinistra Italiana- Reti civiche, Anna Maria. “Ovvio, lapuò piacere o non piacere – prosegue -. C’è chi pensa che l’Urlo di Munch sia un brutto quadro, eppure ha un valore inestimabile. O chi pensa che il palazzo del nostro Comune non sia bello, eppure il modellino è esposto al Moma di New York come esempio apprezzato di architettura. Insomma, il gusto è soggettivo e non può essere un parametro. Parliamo, comunque, dell’opera di un artista di livello internazionale, che ha esposto all’Ermitage di San Pietroburgo, a Dresda, a San Paolo ...