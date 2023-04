STATS – Derbyssimo Milan-Inter | in Champions Leao è super | Bastoni è la sorpresa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutti i numeri del derby in semifinale diLeague traed. I dettagli ed i protagonisti Non sarà come la semifinale del 2003, che ospitava il meglio del calcio del tempo: Maldini, Shevchenko, Seedorf, Nesta, Inzaghi contro Zanetti, Conceiçao, Cannavaro, Crespo e Cordoba, tanto per dire qualcuno degli straordinari campioni. Ma anche il doppiodel maggio 2023 avrà molti motivi d’esse e magari regalerà più gol di quei due pareggi – 0-0 e 1-1 – di 20 anni orsono. Quali saranno i duelli principali dal punto di vista offensivo. Andiamo a vedere cosa è maturato fin qui in questa edizione diLeague. I numeri dicono alcune cose, il campo potrà sorprenderci con altro. GIROUD CONTRO TUTTI – Per quanto riguarda i gol, siamo ...