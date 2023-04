Station 19 trama episodi 21 aprile 2023 su Canale 5

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Torna in chiaro su19 stasera in tv venerdì 21con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 4o 7 Imparare a volare. Maya cerca di stare più vicina possibile a Carina, devastata dopo la tragica morte dell’amato fratello Andrew. Alle prese con l’organizzazione dei funerali, Maya lascia momentaneamente il comando della squadra a Andy e per Sullivan non sarà una cosa facile da digerire. Dean deve decidere se proseguire o meno con la causa civile nei confronti del poliziotto razzista che l’ha arrestato. Consapevole che ...