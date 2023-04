Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia | BBB Per l’agenzia | «la politica fiscale di Meloni è in linea con governo Draghi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non ci sono variazioni nella valutazione chefa: ilresta “BBB” e l’outlook stabile. Ciononostante,rileva un rallentamento dell’economia nel 2023, con il Pil che dovrebbe crescere dello 0,4%. Nell’analisi di S&P, viene sottoto come la «presidente del Consiglio Giorgiaabbia finora perseguito un approccio moderato e pragmatico in relazione all’Europa e alladi bilancio», come si evince dall’approvazione della legge di Bilancio 2023. La Manovra, si legge, ha mantenuto un grado di prudenza«incon il suo predecessore Mario».mostra una certa attesa per la Manovra del prossimo anno: ...