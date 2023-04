Stanco di lavorare? Ecco 3 modi per andare in pensione anticipata | tutti i requisiti | controlla se ci rientri

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il pensionamento anticipato è il sogno di molti lavoratori italiani che vogliono godersi il meritato riposo.le opzioni disponibili. In Italia, il sistema pensionistico è un sistema previdenziale a ripartizione, in cui le pensioni correnti sono finanziate dalle contribuzioni dei lavoratori attivi e dalle entrate fiscali del governo. I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi devono versare contributi previdenziali per tutta la durata della loro carriera lavorativa per accedere allaI lavoratori italiani possono contare su 3 sistemi pensionistici: il sistema pensionistico obbligatorio, gestito dall’INPS; le pensioni complementari, che sono fondiintegrativi offerti da alcune categorie professionali o da alcune imprese private; le pensioni private, che sono costituite da forme di risparmio personale. Esistono ...