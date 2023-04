Stadio Roma | commissione Urbanistica | ok al pubblico interesse

La commissione Urbanistica diCapitale ha espresso parere positivo alla proposta di delibera sul pubblico interesse per lodella, il nuovo impianto che si vuole realizzare nell'area di Pietralata. La delibera è stata approvata con 8 voti favorevoli (Pd, Italia Viva,Futura, Lista Gualtieri). Due ...... nella stagione 2004/05 nelloturco si è giocata Milan - Liverpool , terminata con la ... mercoledì 26 aprile ore 21 32GIORNATA SERIE A- MILAN : sabato 29 aprile ore 18 INTER - Lazio : ...Arriva il primo parere, positivo, al progettodelladi Pietralata . Poco fa, la Commissione Urbanistica ha dato il proprio assenso, a maggioranza, alla proposta della società giallorossa di edificare il suo nuovo impianto di proprietà ...

Dal 18 al 20 ottobre 2023 Welfair, la fiera del fare sanità, organizzato da Fiera Roma ed Experience srl, in collaborazione con LTM&Partners srl e iDea Congress srl, riunirà in un format ...La commissione Urbanistica di Roma Capitale ha espresso parere positivo alla proposta di delibera sul pubblico interesse per lo Stadio della Roma, il nuovo impianto che si vuole realizzare nell'area d ...