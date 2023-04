Squalifica Lukaku | respinto il ricorso dell’Inter | salta la semifinale di Coppa Italia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Se la Juventus ha avuto riscontri positivi nei giorni scorsi con, oltre all’annullamento, seppur momentaneo, della penalizzazione di 15 punti per lo scandalo plusvalenze, anche la riapertura della Curva bianconera dopo gli episodi di cori razzisti, non è lo stesso per l’Inter. I nerazzurri avevano presentatocontro lainflitta adopo l’espulsione nel match di andata diditra Inter e Juventus, ma la Corte sportiva d’Appello lo ha. Il calciatore belga, dunque, salterà il match di ritorno contro i bianconeri. L'articolo CalcioWeb.

