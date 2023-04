Squalifica Lukaku | Corte appello respinge ricorso Inter

La decisione definitiva in merito alla possibilità di giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve Di seguito il comunicato della FIGC sulladiper Inter - Juventus. COMUNICATO - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale nell'udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/...L'attaccante salterà il ritorno della semifinale contro la Juve ROMA - Romelunon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro ...contro la...Niente Juve per. La Corte sportiva d'Appello ha infatti respinto il ricorso dell'Inter sulladopo l'espulsione contro i bianconeri nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

