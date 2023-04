Sporting Lisbona-AZ Alkmaar oggi in tv | canale | orario e diretta streaming semifinale Youth League

(Di venerdì 21 aprile 2023)-Azsarà visibilein tv: ecco le informazioni sudella primadella2022/2023. E’ tempo di conoscere la prima finalista della competizione riservata alle formazioni U19 europee ed ecco che a Ginevra scendono in campo i portoghesi e gli olandesi in una partita assai equilibrata. Chi la spunterà? Si parte alle ore 13 di venerdì 21 aprile,tv su Sky Sport Football esu Sky Go,testuale su Sportface. SEGUI LASportFace.

È una stagione magica per le squadra italiane nelle coppe europee. Roma e Juventus si qualificano per le semifinali di Europa League , eliminando rispettivamente il Feyenoord e lo. Nello stesso giorno la Fiorentina accede alle semifinali della Conference League , superando (seppur con qualche brivido) il Lech Poznan. A queste tre squadre si aggiungono Inter e ...LISBOBA, 20 APR La Juve pareggia 11 in casa dellonel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. All'andata, i bianconeri avevano vinto 10.(343): Adan, Diomande, Coates, Inacio (36'...... che chiude sull'1 - 1 in casa dello. I bianconeri riescono dunque ad accedere alla semifinale di Europa League in virtù dell'1 - 0 della gara d'andata giocata all'Allianz Stadium. ...

Sporting-Juve, le pagelle: Bremer il migliore, 7. Chiesa non ha la solita verve: 5,5 La Gazzetta dello Sport

Il pareggio 1-1 all’Alvalade spalanca le semifinali di Europa League alla Juventus, decisiva la vittoria 1-0 allo Stadium contro lo Sporting, nel prossimo turno i bianconeri affronteranno ...Già nelle partite delle 18:45 c’era aria di sorprese, tutto confermato anche nelle sfide delle 21. Passano Juventus, Roma e Fiorentina, in totale sono cinque le italiane in semifinale in tre competizi ...