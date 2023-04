(Di venerdì 21 aprile 2023) Ricardo, giocatore dello, ha parlato a Sport Tv al termine del match di Europa League contro la Juventus Ricardo, giocatore dello, ha parlato a Sport Tv al termine del match di Europa League contro la Juventus. PAROLE – «ine avevamo tutte le condizioni per farlo. Questo è stato dimostrato in entrambe le partite. Non abbiamo segnato un altro gol per arrivare ai tempi supplementari e a volte il calcio si rivela ingiusto.stati superiori, ma non abbiamo segnato più gol di loro. Dobbiamo invertire la rotta e lunedì abbiamo una partita da vincere».

Al 75mo è load avere la clamorosa occasione per il 2 - 1, con l'errore di Danilo che liscia il pallone in area e concede ala conclusione da pochi passi viene pero' scagliata sopra ...Poi però loscende in campo e la Juve inizia a tremare: Al 75',non approfitta di un errore insolito di Danilo e uno contro uno col portiere spedisce alto non di molto. Passano 12' e ...LISBONA (343): Adan, Diomande, Coates, Inacio (36' st Reis),, Morita, Ugarte, Nuno Santos (42' st Arthur), Pedro Goncalves, Edwards, Trincao (36' st Chermiti) (12 Israel, 51 Pinto, 6 ...

Sporting, Esgaio: «Siamo tristi perché ovviamente volevamo andare fino in fondo» Calcio News 24

La madama bianconera torna a giocare una semifinale europea a distanza di 6 anni dall’ultima volta, buttando fuori i portoghesi con un complessivo 2 a 1 (1 a 0 all’andata e 1 a 1 al ritorno). In semif ...Ricardo Esgaio, calciatore dello Sporting CP, ha parlato dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Juve Ai microfoni di Sport TV, Ricardo Esgaio non ha digerito l’eliminazione dall’Europa ...