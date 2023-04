Spazzatura digitale | come evitare guai quando butti computer e telefoni

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 aprile 2023) Da sapere sulla. Tutte le informazioni utili. Occorre fare molta attenzione a gettare via dispositivi elettronici,tv, smartphone, tablet e, cosìgli elettrodomestici. Tutti dovremmo sapere, infatti, che si tratta di rifiuti speciali che non possono essere gettati nel bidone dei rifiuti indifferenziati, quello grigio solitamente, ma vanno conferiti in luoghi appositi. Altrimenti si rischiano multe salate. – CK12.itGli elettrodomestici e dispositivi elettronici vanno portati negli appositi centri di raccolta che si trovano in tutti i comuni italiani. Qui saranno correttamente smaltiti e alcuni ...