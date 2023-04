Spartak Mosca – Haarlem | la strage nascosta

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 21 aprile 2023): un match finito in tragedia È il 20 ottobre del 1982 e in un tardo pomeriggio moscovita quasi polare lì è prevista la gara dei sedicesimi di finale della Coppa Uefa tra loe gli olandesi dell’. La serata è gelida e spettrale, il freddo intenso, le strade infide e scivolose consiglierebbero ben altro che sfidare quelle intemperie per assistere ad una partita di calcio.Lo sport è fonte di gioia, di esaltazione, di passione, è una forma di rito che ha nelle sue arene i templi in cui questa religione laica trova il suo compimento. Il calcio è quello in cui tutto questo trova la sua maggiore forma di espressione, con popoli che si ritrovano negli stadi, ventidue officianti che si affrontano e dispensano questa religione ai loro fedeli. Gli stadi ...