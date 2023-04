Spara a un vicino e alla figlia di 6 anni per un pallone finito nel suo cortile

Ieri,a Charlotte, in North Carolina , una bambina di 6 anni e suo padre sono stati gravemente feriti quando un uomo ha aperto il fuoco dopo che il loro pallone da basket è finito nel suo giardino. ...È allora che il 24enne Robert Louis Singletary si è arrabbiato ed è corso per la strada sparando verso un, senza colpirlo. Poi è tornato e ha iniziato a sparare fino a svuotare il caricatore ...Ilchealle bambine per la palla nel giardino Dopo l'uccisione di una ventenne nello Stato di New York e il ferimento di un sedicenne in Missouri, altre due ragazze sono state ferite in ...

Stati Uniti, palla rotola nel suo cortile: spara al vicino di casa e alla figlia di 6 anni TGCOM

La polizia è alla ricerca di Robert Louis Singletary, che ha sparato ai suoi vicini di casa perché una palla da basket è rotolata nel suo cortile. Ferita anche una bambina di 6 anni, mentre il padre c ...L'uomo, un 24enne, è stato fermato dopo la fuga. Il genitore della piccola, rimasta pure ferita, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale ...