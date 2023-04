Sostanze obesogene | esistono davvero? Come ci fanno ingrassare e chi rischia di più

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 aprile 2023) Spiegare l’incremento di peso della popolazione che si rileva in tutto il mondo solamente con diete poco razionali, scarsa attività fisica e altri fattori legati allo stile di vita non è facile. Così l’attenzione della scienza si è concentrata suchimiche molto diffuse nella nostra vita quotidiana, con le quali non soltanto entriamo in contatto ma addirittura involontariamente ingeriamo, possano avere la capacità di indurre sovrappeso e obesità. Queste sono state definite “”. Ma cosa sono? Esi riconoscono?, chi sono i soggetti a rischio Una ricerca apparsa sulla rivista Biomolecules fa pensare appunto che il rapido e significativo aumento della prevalenza dell’obesità in tutto il mondo negli ultimi quarant’anni non sia attribuibile esclusivamente a fattori di ...