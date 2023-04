Sorelle per sempre | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilper la tvperalladi Melissa Foderà e Caterina Alagna. Queste due ragazze furono scambiate nella culla in ospedale il primo gennaio del 1998 a Mazara del Vallo e tornarono dalle rispettive famiglie tre anni dopo. La reazione alla scoperta fu di sgomento e rabbia, oggi però le due famiglie vivono unite, come se fossero una sola grande famiglia e Melissa e Caterina sono praticamente. Un po’ speciali, ma. Questa assurda vicenda ha fatto nascere uno splendido legame sia tra le due ragazze che tra le rispettive famiglie che per tre anni si erano prese cura delle bambine non sospettando questo scambio. Questo rapporto ha portato le due ragazze a definirsi “gemelle”. Con ...