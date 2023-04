Sophie Codegoni e Basciano | la tenera dedica di Nico per la sorellina Celine

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) A giornipartorirà la piccola. Per lei earriva il disegno-di, il figlio di Alessandroe Alessandrosi preparano ad accogliere la piccola, che arriverà a giorni. Il parto è previsto entro la fine del mese etra lavoro, vacanze e progetti belli di coppia ha sempre aggiornato i suoi fan sullo stato della gravidanza, mostrando anche gli abitini per la bimba per la quale è tutto pronto. La giovane coppia si è conosciuta lo scorso anno al Grande Fratello Vip 6.è entrata da subito al reality di casa Mediaset, mentrepiù tardi ...