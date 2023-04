Sonia Bruganelli a Verissimo | racconterà della crisi con Paolo Bonolis? Ultime news

(Di venerdì 21 aprile 2023) Di recentesono finiti al centro dell’attenzione mediatica per via di una loro presunta separazione, poi smentita dai diretti interessati. Voci di corridoio che, come spesso accade in questi casi, si sono diffuse subito sul web, tanto da portare la coppia a smentire le indiscrezioni che, peraltro, si vociferava dovessero essere rese note durante la trasmissionedi Silvia Toffanin. Ora, domani, durante la puntata del talk show targato Mediaset l‘ex opinionista del GF parlerà dell’equivoco che l’ha vista protagonista? Ecco cosa sappiamo. Grande Fratello Vip 8,non sarà opinionista?Di cosa parleràospite domenica a ...

In particolare però nelle ultime ore è stata ufficializzata la presenza dila cui voce sulla sua ospitata era già circolata la scorsa settimana. La donna arriverà in studio, per la ...Sarà a Verissimo anche, per la prima volta insieme alla figlia Adele Bonolis . Inoltre, prima intensa intervista madre - figlio nel talk di Canale 5 anche per Romina Power e Yari ...Ritroveremo nel cast anche Giulia Salemi La bella influencer, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista dello spazio social del reality show di Canale 5 , prenderà il posto di...

Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e le voci di rottura: «Hanno smentito per questioni economiche» Vanity Fair Italia

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli l’amore è finito: anche se i diretti interessati hanno smentito i rumors con un video pubblicato recentemente che li ritrae insieme in piscina, secondo il settiman ...In studio da Silvia Toffanin l'opinionista e moglie del conduttore Si avvicina il nuovo weekend televisivo e Canale5 è pronta come ogni settimana a ...