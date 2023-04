Donaldmantiene un vantaggio a due cifre su Ron DeSantis. In undel Wall Street Journal, l'ex presidente è avanti di ben 13 punti sul governatore della Florida, suo papabile sfidante alle ...Infatti, in un precedentedella Taiwanese Public Opinion Foundation , risulta che il 78% ...anche l'anno delle elezioni presidenziali americane e con la polarizzazione fra il fronte di...no limits su Macron Def approvato, 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale. Meloni: ... Ildi Alessandra Ghisleri pubblicato da La Stampa suona come un richiamo alla... Pnrr, scontro ...

Sondaggio, Trump resta in testa, avanti di 14 punti su DeSantis La Sicilia

Donald Trump mantiene un vantaggio a due cifre su Ron DeSantis. In un sondaggio del Wall Street Journal, l'ex presidente è avanti di ben 13 punti sul governatore della Florida, suo papabile sfidante a ...Toni pragmatici e pacati dopo mesi di alta tensione tra le «nostre» superpotenze quelli scelti da Janet Yellen, che ieri ha parlato di possibili relazioni costruttive e sane con la Cina almeno sul pia ...