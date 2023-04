(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – Non servono meccanismi fiscali o sostegni complessi: perunle coppie vorrebbero avere un’entrata mensile tra i 500 e i 1.000al, secondo il reddito, almeno fino al termine della scuola primaria del bambino. E’ quanto emerge da unsottoposto a 425 persone, 270 donne in età fertile e 155 coppie durante consulenze cliniche ginecologiche da gennaio ad oggi. L’indagine – realizzata dalla Società di diagnosi prenatale e medicina materno fetale – chiedeva alle persone coinvolte quali tra bonus vigenti, detassazione, rafforzamento degli attuali sostegni sociali (tipo libri, asili, congedi parentali eccetera) e un contributo di 500-1.000, secondo il reddito, fosse quello più convincente e che avrebbe fatto ...

Non servono meccanismi fiscali o sostegni complessi: perun figlio le coppie vorrebbero avere un'entrata mensile tra i 500 e i 1.000 euro al mese, ... E' quanto emerge da unsottoposto a ...Non servono meccanismi fiscali o sostegni complessi: perun figlio le coppie vorrebbero avere un'entrata mensile tra i 500 e i 1.000 euro al mese, ... E' quanto emerge da unsottoposto a ...: Secondo voi l'orsa Jj4 va soppressa (PER VOTARE CLICCA QUI) Il progetto E a tal ... Se, ma solo se, si vede un orso, rimanere calmi, non urlare, non correre e nonmovimenti bruschi. Se ...

Sondaggio, fare un figlio Bastano tra 500 e mille euro al mese Tiscali Notizie

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Non servono meccanismi fiscali o sostegni complessi: per fare un figlio le coppie vorrebbero avere un'entrata ...Per convincersi a fare un figlio le coppie preferirebbero poter contare su un’entrata mensile extra tra i 500 e i 1.000 euro ...