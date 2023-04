(Di venerdì 21 aprile 2023) Ledelsul “non arrendersi all’idea della” a causa del calo della natalità trovanoil 46,4%. Il 16,5% dà infatti ragione ale un ulteriore 29,9% pensa che questa “” sia pilotata da alcune elite. Il 30,5% ritiene invece che non ci sia da preoccuparsi in quanto diventare una società multipuò essere solo positivo per l’Italia mentre per il 19,5% l’aumento delle persone delle persone di origine straniera non è un fatto népositivo né negativo, conta la singola persona, non la sua nazionalità o quella dei genitori. È quanto emerge dalo settimanale ...

Sondaggi Tp: sostituzione etnica, il 46,4% degli italiani d’accordo con le parole del ministro Lollobrigida Termometro Politico

Il ministro Lollobrigida ha tirato in ballo il complotto della sostituzione etnica, come in passato fatto da Salvini e Meloni. Vediamo di cosa si tratta.Il ministro Francesco Lollobrigida nei giorni scorsi ha dichiarato che «non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica» per risolvere il problema della natalità in Italia. Oggi, in un’inte ...