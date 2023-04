Sollevamento pesi | Europei 2023 oggi | orari martedì 21 aprile | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 21 aprile 2023) Giungono quasi al termine le competizioni ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana in Armenia, a Yerevan., venerdì 21, saliranno in pedana le atlete della categoria fino ai 81 kg femminile e gli atleti di quella fino ai 93 kg, quest’ultimaimportantissima in chiave Italia, complice la presenza di Cristiano Ficco. Il nativo di San Vito al Tagliamento infatti è senza dubbio tra i papabili vincitori del titolo, un traguardo che porterebbe la sua carriera ad un altro importante step dopo le soddisfazioni messe in archivio in passato, tra cui si contano il metallo più pregiato under 23 nel, il primo posto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires oltre che il bronzo di slancio nella rassegna ...

Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono ...Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei diin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ...Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei diin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ...

Sollevamento pesi, Mirko Zanni: “Nello strappo il bilanciere era leggero...Poi una fitta al ginocchio” OA Sport

Giungono quasi al termine le competizioni ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, rassegna in scena questa settimana in Armenia, a Yerevan. Oggi, venerdì 21 aprile, saliranno in pedana le atl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Cronaca Miserendino – Cronaca Reyes Martinez – Come vedere la gara di Ficco in tv/str ...