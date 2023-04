Smartworking | le soluzioni per la tua scrivania mobile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) La pandemia e la spinta alla transizione digitale hanno rivoluzionato il nostro concetto di lavoro, che si tratti di studio o di una professione. Se la didattica a distanza nelle scuole e nelle università è stata abbandonata – o molto limitata – in favore di un ritorno alla presenza, nelle aziende e sui luoghi di lavoro losembra ormai un’innovazione irrinunciabile. Una soluzione che garantisce alle persone un risparmio in termini di costi e di tempo per raggiungere il posto di lavoro, ma soprattutto una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa e, quindi, un maggiore benessere. Ma per usufruire dello– che si lavori da casa o da qualsiasi altro luogo che non sia l’ufficio – oggi è fondamentale avere a disposizione una “portatile”: una postazioneche richiede una ...