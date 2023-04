... il primo giorno eravamo gia' in campo, lo staff era per le strade per sapere come aiutare - cosi' Mohammad Aziz Ali, responsabile dides Hommes indes Hommes Italia opera in ...Iraq, Yemen esono i Paesi che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane e ... sacerdoti, religiosi e laici " nelle loro, conservando la fede e cercando di perdonare i propri ...... la citta' piu' colpita indal terremoto. Qui ci sono "45 famiglie, 160 persone, di cui 25 bambini" spiega Mai Rannous, di Syria Trust For Development, che insieme ades Hommes gestisce ...

Siria, Terre des Hommes: 'Bisogni raddoppiati per mille dopo terremoto' Tiscali Notizie

'Dopo il terremoto i bisogni in Siria sono raddoppiati per mille, parliamo di 90mila famiglie rimaste senza casa, ci sono molti orfani. Terre ...Nel messaggio di Pasqua il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari, ha raccontato la visita compiuta nelle zone terremotate della Siria nello sco ...