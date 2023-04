Sinner si ritira per infortunio | Musetti in semifinale | niente derby italiano a Barcellona

(Di venerdì 21 aprile 2023) Salta il quarto di finale tuttoall’Atp 500 di. Il corpo di Janniknon ha retto e l’altoatesino ha annunciato il ritiro poco prima del match, in programma alle ore 12 sul campo centrale. Lorenzoquindi si qualifica direttamente per ladel torneo spagnolo, dove incontrerà il vincente della sfida tra De Minaur e Tsitsipas. Janniknon ce l’ha fatta a tornare in campo dopo la battaglia agli ottavi contro il giapponese Yoshihito Nishioka. L’azzurro numero 8 al mondo era riuscito a vincere al terzo set, ma raschiando dal fondo del barile le energie necessarie per non capitolare.d’altronde è reduce dalladi Montecarlo e da una tournee americana vittoriosa ma massacrante, durante la quale ...

