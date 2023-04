Sinner-Musetti oggi in tv | ATP Barcellona 2023 | orario 21 aprile | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una settimana dopo la sfida di Montecarlo (vittoria di) arriva la rivincita, sempre all’altezza dei quarti di finale: il tabellone di singolare del torneo ATP 500 di. propone il derby italiano tra Jannik, testa di serie numero 4, e Lorenzo, numero 9 del seeding. Il match si giocherà, venerdì 21, e sarà il primo incontro dalle 12.00 sulla Pista Rafa Nadal. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 12.00 Il matchdei quarti di finale del torneo ATPverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD e SuperTennis HD, la direttaverrà proposta su Tennis TV, Sky Go, Now e ...