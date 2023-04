Simba La Rue sotto sorveglianza speciale per 1 anno e 8 mesi I giudici | «È socialmente pericoloso»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la pericolosità sociale al trapperLa Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, disponendo laper 1e 8. Idella Sezione autonoma misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia, haccolto in parte la richiesta avanzata negli scorsidai carabinieri e dalla Procura milanese che, per la «pericolosità sociale», chiedevano 24die l’obbligo di soggiorno. Il trapper è imputato in due processi assieme ad altri giovani della crew: quello sulla faida tra rapper, con rito abbreviato, e quello sulla sparatoria della scorsa estate vicino a corso Como, con rito ordinario. A inizio marzo aveva ...

Il trapper è imputato in due processi, assieme ad altri giovani della sua 'crew', quello sulla cosiddetta “faida tra rapper”, con rito abbreviato, e l'altro su una sparatoria (processo con rito ordina ...