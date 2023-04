Silvio Berlusconi ricoverato | il bollettino | “Quadro clinico lento ma progressivo miglioramento”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nuovoper il leader di Forza Italiaal San Raffaele di Milano. L’ospedale fa sapere che “ildel presidente appare in, ma. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo”. L’aggiornamento è firmato da firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. Il leader di Forza Italia èin un reparto di degenza ordinaria dell’ospedale milanese, dopo essere uscito domenica scorsa dalla terapia intensiva in cui si trovava dal 5 aprile. Orazio ...

"Il quadro clinico del Presidenteappare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". È quanto si legge nel nuovo bollettino medico firmato dai primari del ...

