Silvio Berlusconi | bollettino conferma lento ma progressivo miglioramento

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Il quadro clinico del Presidenteappare inma. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". È quanto si legge nel nuovomedico sulle condizioni di salute di, diramato all'ospedale San Raffaele. Dal 5 aprile, è il quinto aggiornamento firmato dagli specialisti che lo stanno seguendo, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, rispettivamente primari di Rianimazione e di Ematologia. Nella giornata di oggi sono andati a trovarlo i figli maggiori di, Marina e Pier, entrambi arrivati in auto senza rilasciare dichiarazioni.

Leggi Anche Tajani: 'sta migliorando, ha grande voglia di tornare'Nuovo bollettino per il leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano . L'ospedale fa sapere che 'il quadro clinico del presidente appare in lento, ma progressivo miglioramento . Proseguono le cure e il ..."Il quadro clinico del Presidenteappare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". Così il bollettino medico, a firma dei professori Alberto Zangrillo e ...

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) – “Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo ...Nuovo bollettino medico, a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, sullo stato di salute di Silvio Berlusconi.