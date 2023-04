(Di venerdì 21 aprile 2023) Undi ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a. Un vigile del fuoco è rimasto leggermentenelle operazioni per mettere in sicurezza l'che si ...

Undi ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato nelle operazioni per mettere in sicurezza l'azienda che si ...Il pallone è stato visto sopra il , che ospitasotterranei di missili balistici ... 'Questo non è come 'Top Gun' dovee non va da nessuna parte. È grande ed è di metallo, metterebbe a ...Undi ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato nelle operazioni per mettere in sicurezza l'azienda che si ...

Silos esplode in azienda a Termini Imerese, pompiere intossicato - Cronaca Agenzia ANSA

Un silos di ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato nelle operazioni per mettere in sicurezza l'azienda che si ...Un silos di ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato nelle operazioni per mettere in sicurezza l’azienda che si ...