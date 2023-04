“Siete dei maledetti” Terrore in casa per Elisabetta Gregoraci | il racconto choc | “C’era anche Nathan”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023)e i ladri in, cosa ha fatto la showgirl. Dopo un periodo di impegni e viaggi la conduttrice e modella di Soverato ha avuto modo di prendersi una pausa. Durante questi momenti di relax ha voluto condividere coi propri follower dubbi, domande, paure e desideri. Ha così avviato tramite il proprio profilo Instagram uno scambio di vedute con i seguaci. Tutto è nato da un incubo cheha fatto dopo tantissimo tempo che non le capitava. “Forse da quando ero bambina” ha commentato nelle story. Quindi ha chiesto ai follower quali fossero le loro più grandi paure. C’è chi ha risposto “La paura di volare” e lei ha commentato: “Tante persone che conosco hanno la tua stessa paura… ma non devi averla! L’aereo è uno dei mezzi più sicuri… supera la tua paura e ti aspetteranno viaggi meravigliosi”. ...