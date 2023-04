Siccità | razionata l’acqua in 40 comuni del novarese

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Riunione di giunta straordinaria per la Regione Piemonte. Alberto Cirio e i suoi assessori hanno questa mattina hanno affrontato il tema dellain un incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. “Il Piemonte è la regione italiana con il maggior deficit di pioggia rispetto al passato. La poca pioggia di queste ore non ha consentito nessun recupero. La situazione è particolarmente grave ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte “Oggi il Sesia ha una portata ridotta dell’85%, il Tanaro del 73%, il Po del 62%, dati estremamente gravi, a cui si aggiunge che lo strato del manto nevoso è molto più sottile del passato” ha spiegato Cirio che ha ricordato gli interventi messi in campo già da tempo come il Piano di tutela delle acqua che mancava da 14 anni e l’imminente bando da 22 milioni per i cambiamenti climatici. L’assessore ...